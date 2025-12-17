Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили места для использования пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Горожанам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании петард и фейерверков. Для этого, в том числе, жителям рекомендуют запускать салют только в специально выделенных для этого местах.

— Ленинский район: улица Клубная, 68, корпус 4;

— Октябрьский район: набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

— Первомайский район: площадка рядом с остановкой «Улица Ильфата Закирова» по направлению в центр;

— Устиновский район: площадка на пересечении улиц Автозаводской и Союзной;

— Индустриальный район: парк «Березовая роща».

Также ижевчанам напомнили, что использование пиротехники запрещено в зданиях и сооружениях; рядом со взрывоопасными и пожароопасными объектами; при неблагоприятных погодных условиях и другое.

Напомним, ранее жителей Удмуртии попросили воздержаться от запуска салютов на Новый год.