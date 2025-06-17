Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установили штрафы для тех, кто нарушает правила поведения на водных объектах. Об этом в своём ТГ-канале рассказал председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

В регионе утвердили новые Правила охраны жизни людей на водных объектах. За купание пьяным, купание в необорудованных водоёмах, заплыв за буйки, прыжки с катеров, лодок, причалов, скал или валунов последует наказание. Также запрещается оставлять детей одних у воды, подплывать к маломерным судам, выбрасывать в водоём мусор, стирать в воде бельё, мыть и ремонтировать транспортные средства, приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей, и не исполнять команды спасателей. А если ребёнок не достиг возраста 8 лет, на нём обязательны должны быть надеты нарукавники или спасательный жилет.

За нарушения Правил по статье 6 Закона Удмуртии от 13.11.2013 г. №57-РЗ («Об административных правонарушениях») для граждан предусмотрены штрафы от 150 рублей до 2 тыс. рублей. Должностные лица должны будут заплатить от тысячи до 2 тыс. рублей, юридические лица — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Соответствующее постановление вступает в силу 26 июня 2025 года.