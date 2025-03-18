Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 19 марта 2025 года начнут проводить взрывные работы на реках. Об этом сообщает председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Основная цель ежегодных мероприятий – предотвратить ледовые заторы на реках и защитить граждан, а также территории и строения.

Так, 19 марта начнут проводить взрывные работы на реке Сива в Воткинском районе. Для этого перекроют движение по мосту в деревне Гавриловка Воткинского района.

20 марта планируются работы на реке Кырыкмас в Киясовском районе, 21 марта – на реке Лып в Кезском районе, 22-24 марта – на реке Чепца в Балезинском и Глазовском районах.

Жителей близлежащих населённых пунктов просят отнестись с пониманием к запланированным мероприятиям и сохранять спокойствие.

Напомним, ранее в МЧС Удмуртии предупредили, что 24 населённых пункта в регионе могут оказаться в зоне потенциального подтопления.