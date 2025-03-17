Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии перекроют движение по мосту в деревне Гавриловка Воткинского района для проведения взрывных работ на реке. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Воткинского района Айрат Газимзянов.

19 марта специалисты будут подрывать лёд на реке Сива вблизи деревни Гавриловка. Работы нужны, чтобы организовать безаварийный пропуск воды в период весеннего паводка.

Взрывные работы проведут с 11:00 до 12:00. В это время движение по мосту полностью перекроют.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что Поисково-спасательная служба Удмуртии уже провела мониторинг паводковой ситуации на водоёмах республики.

С вечера 16 марта в регионе из-за потепления перестала работать ледовая переправа «Сарапул-Борок».