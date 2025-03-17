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Для взрыва льда на реке Сива перекроют мост в деревне Гавриловка в Удмуртии

11:23, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для взрыва льда на реке Сива перекроют мост в деревне Гавриловка в Удмуртии
11:23, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
97
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#подготовка к паводку\n#тонкий лёд\n#реки
Источник фото: vk.com/airatgazimzanov
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Движение ограничат на час.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии перекроют движение по мосту в деревне Гавриловка Воткинского района для проведения взрывных работ на реке. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Воткинского района Айрат Газимзянов. 

19 марта специалисты будут подрывать лёд на реке Сива вблизи деревни Гавриловка. Работы нужны, чтобы организовать безаварийный пропуск воды в период весеннего паводка. 

Взрывные работы проведут с 11:00 до 12:00. В это время движение по мосту полностью перекроют. 

Местных жителей просят сохранять спокойствие. 

Напомним, что Поисково-спасательная служба Удмуртии уже провела мониторинг паводковой ситуации на водоёмах республики. 

С вечера 16 марта в регионе из-за потепления перестала работать ледовая переправа «Сарапул-Борок».  

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11:23, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
97
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#подготовка к паводку\n#тонкий лёд\n#реки