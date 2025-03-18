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Жителей аварийного дома в Каракулино должны расселить до осени

09:37, 18 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жителей аварийного дома в Каракулино должны расселить до осени
09:37, 18 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
24
0
#Каракулино\n#аварийное жилье\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Myznik Egor)
24
0

Имеется угроза обрушения здания.

Каракулино. Удмуртия. Суд обязал расселить жителей аварийного дома в Каракулино до осени. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Прокуратура Каракулинского района установила, что жители подлежащего сносу дома №1 в переулке Больничном до сих пор не получили адресной поддержки.

«Имеется угроза обрушения здания, жизнь и здоровье жителей дома ежедневно подвергаются риску», — говорится в сообщении.

Прокурор обратился с иском в суд. В результате Сарапульский районный суд признал бездействие администрации незаконным и обязал расселить жителей до 1 сентября 2025 года. 

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09:37, 18 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
24
0
#Каракулино\n#аварийное жилье\n#суды