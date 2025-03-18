Каракулино. Удмуртия. Суд обязал расселить жителей аварийного дома в Каракулино до осени. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Прокуратура Каракулинского района установила, что жители подлежащего сносу дома №1 в переулке Больничном до сих пор не получили адресной поддержки.

«Имеется угроза обрушения здания, жизнь и здоровье жителей дома ежедневно подвергаются риску», — говорится в сообщении.

Прокурор обратился с иском в суд. В результате Сарапульский районный суд признал бездействие администрации незаконным и обязал расселить жителей до 1 сентября 2025 года.