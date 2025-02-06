Ижевск. Удмуртия. Осуждённому, который призывал других подсудимых в СИЗО-1 в Ижевске к терроризму, вынесли приговор в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина, который является сторонником радикальных религиозных взглядов, отбывал наказание в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртии. Ранее его приговорили к 17 годам лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В следственном изоляторе мужчина вовлекал других осуждённых в террористическую деятельность и публично призывал их к совершению терактов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности») и части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В Центральном окружном военном суде в Самаре злоумышленника приговорили к лишению свободы на 23 года. При этом первые 4 года он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого мужчине на 1,5 года ограничили свободу.