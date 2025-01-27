Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии не могут найти подрядчика на отлов бродячих животных. Об этом сообщила в соцсетях глава района Галина Аверкиева.

«В 2024 году в результате торгов подрядчик, приют города Глазова «Мы в ответе», выполнил свои обязательства. В январе текущего года мы заявляемся на аукцион, но потенциальных подрядчиков, которые бы на них заявились, на сегодняшний день нет», — рассказала на сходе глава района.

Она также напомнила селянам, что такое бездомная собака. Это собака, брошенная человеком.

«И очень удобно перенести ответственность за неё на муниципалитет. Спасибо волонтёрам приюта «Мы в ответе», которые вызвались нам помочь. По просьбе администрации уже несколько дней они безвозмездно занимаются отловом тех самых собак. И отдельная благодарность неравнодушным жителям деревни, которые тоже подключились к этому делу», — сказала Галина Аверкиева.

Она также призналась, что для кого-то решением вопроса является отстрел бродячих животных, но это — нарушение федерального законодательства. И так поступать не позволено никому, напомнила глава района.

«Можно ли раз и навсегда решить вопрос с бездомными собаками? Да, можно. И дело не в деньгах или федеральном законодательстве, а в нас самих. Пока в сознании людей не укрепится мысль о том, что мы в ответе за тех, кого приручили», — подытожила Галина Аверкиева.

Напомним, на сельском сходе она также осветила вопрос по поводу сообщений о жестокой расправе стаи бродячих собак над овцами местного фермера.