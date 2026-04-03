Удмуртия вошла в топ-5 регионов страны по продаже молочных коктейлей

Удмуртия вошла в топ-5 регионов страны по продаже молочных коктейлей
#Удмуртия\n#молоко
Источник фото: ИИ
По средней цене за литр республика заняла третье место по России.

Ижевск. Удмуртия. Продажи молочных коктейлей в Удмуртии в январе-феврале достигли 158 л на 1 тыс. жителей. Как сообщает «Коммерсантъ», по этому соотношению республика заняла пятое место среди регионов страны, согласно данным оператора системы маркировки «Честный знак».

Первое место в рейтинге — у Вологодской области (249 л на 1 тыс. жителей). Далее идут Калужская, Рязанская и Владимирская области — 198, 187 и 174 л соответственно. 

Наибольшим спросом пользуются напитки с шоколадным вкусом (29%). Доля напитков с клубничным вкусом составила 22%, с банановым — 6%.

Средняя цена молочного коктейля в Удмуртии составила 189 руб. за 1 л. Республика заняла третье место среди регионов, где выгоднее всего приобрести этот напиток. Дешевле лишь в Кировской и Вологодской областях — 169 и 171 руб.

