Ижевск. Удмуртия. Бывший первый вице-премьер Удмуртии, а ныне советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова призвала начать детей пить молоко. Об этом сообщает журнал «Агропром Удмуртии».

«Надо уже, наконец, начать учить детей пить молоко. Я призываю отраслевое сообщество задуматься над этим вопросом, являющимся стратегическим для будущего отрасли. Есть и другой принципиально важный момент, который требует чёткого понимания, что делать с молоком. 38,5 млн тонн — это наша цель при любых обстоятельствах, чтобы дать возможность предприятиям развиваться», — подчеркнула советник главы Минсельхоза страны.

Она отметила, что у России совместно с белорусскими коллегами возникнет большой объём молочной продукции, которая должна будет куда-то вывозиться. Экспорт молочной продукции в пересчёте на молоко из России 1 млн 200 тыс. т — цель 2030 года. Но на мировой рынок не выйти просто так — он подчиняется своим законам.

«При курсе доллара на уровне 80 руб. цена сырого молока не должна превышать 35 руб. за 1 кг. Соответственно, при курсе 100 руб. — 39 рублей. То есть, действительно, Центробанк управляет нашим молочным рынком. И все мы — от малого производителя до крупного холдинга — находимся в едином экономическом пространстве. Каждый на своём месте должен чётко осознавать ценность автоматизации процессов, укрупнения производства и оптимизации себестоимости до максимально возможного уровня», — заявила Ольга Викторовна.

Она подчеркнула, что не получится двигаться дальше, пассивно используя накопленные резервы и выжидая новых изменений. По словам чиновника, ключевое слово 2026 года — эффективность.

Напомним, в декабре 2025 года было объявлено, что потребление молочных продуктов в стране снижается впервые за десять лет.

В январе 2026 года Госсовет Удмуртии начал обсуждать проблему снижения цен на сырое молоко.