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В глазовском музее-заповеднике «Иднакар» появится средневековая спортплощадка «Идна-батыр»

10:20, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В глазовском музее-заповеднике «Иднакар» появится средневековая спортплощадка «Идна-батыр»
10:20, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
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#Глазов\n#Удмуртия\n#история\n#спорт\n#благоустройство
Фото: Музей-заповедник «Иднакар»
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Специалисты уже изготавливают идолы для украшения территории.

Глазов. Удмуртия. Интерактивную спортплощадку «Средневековый стадион «Идна-батыр» создадут в музее-заповеднике «Иднакар» в Глазове. Об этом сообщается в группе учреждения. 

Планируется, что культурно-спортивный проект «Золото Идны» соединит археологическое наследие и здоровый образ жизни. Его реализуют при поддержке Фонда Потанина.

В музее-заповеднике второй месяц идёт подготовка к благоустройству территории. На спортплощадке планируют создать лучно-арбалетный тир, тропу здоровья, стойку для отработки ударов, ристалище, площадки для занятий палеофитнесом и детские зоны.

Специалисты уже вырезают из дерева идолов, которые будут украшать стадион.   

10:20, 02 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#история\n#спорт\n#благоустройство