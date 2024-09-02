В глазовском музее-заповеднике «Иднакар» появится средневековая спортплощадка «Идна-батыр»

Глазов. Удмуртия. Интерактивную спортплощадку «Средневековый стадион «Идна-батыр» создадут в музее-заповеднике «Иднакар» в Глазове. Об этом сообщается в группе учреждения.

Планируется, что культурно-спортивный проект «Золото Идны» соединит археологическое наследие и здоровый образ жизни. Его реализуют при поддержке Фонда Потанина.

В музее-заповеднике второй месяц идёт подготовка к благоустройству территории. На спортплощадке планируют создать лучно-арбалетный тир, тропу здоровья, стойку для отработки ударов, ристалище, площадки для занятий палеофитнесом и детские зоны.

Специалисты уже вырезают из дерева идолов, которые будут украшать стадион.