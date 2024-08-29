Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО бывшего замначальника ГУ МЧС по республике

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил законность меры пресечения бывшему замначальника ГУ МЧС по республике. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов УР.

Сегодня, 29 августа, ВС Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу защитника фигуранта на постановление Октябрьского районного суда Ижевска от 22 августа, которым Глебу Кудряшову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 октября.

Защитник указал на необоснованность и незаконность постановления суда, просил избрать иную меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий. Якобы отправка в СИЗО избрана без надлежащей оценки здоровья обвиняемого и его семейного положения, а именно прочных связей с членами семьи, которые будут нарушены при изоляции от общества.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнение участников процесса, Верховный суд республики признал обоснованными выводы суда первой инстанции. Глеб Анатольевич остаётся в СИЗО.