Дорогу у Малой Воложикьи в Удмуртии постараются восстановить до конца сентября

Можга. Удмуртия. Проблемы на дороге у села Малая Воложикья в Можгинском районе Удмуртии планируют решить до конца сентября. Об этом в соцсетях рассказал руководитель Миндортранса республики Алексей Горбачёв.

«Видим справедливые замечания коллег из ОНФ по дороге «Можга – Нылга» в районе села Малая Воложикья. Держим её на контроле Министерства и КУ УР Управтодор», — отметил министр.

Он признался, что участок непростой — из-за постоянного движения по нему лесовозов и другой большегрузной техники дорога регулярно испытывает повышенные нагрузки, что приводит к разрушению её профиля.

«8 и 23 августа здесь произвели профилирование дорожного полотна. Это, однако, не все запланированные работы. Курирующий специалист определил, что на отдельных локальных участках требуются дополнительные работы: восстановление профиля дороги с добавлением нового материала (щебня). Общая их протяжённость — 2,7 км», — отметил Алексей Горбачёв.

На сегодняшний день подрядная организация уже заготавливает материал, который пройдёт обязательную лабораторную проверку заказчика — исследование занимает 48 часов. Как только из лаборатории придёт положительный ответ, подрядная организация Удмуртавтодорстрой приступит к дорожным работам.

«Проблема будет решена до конца сентября. Добавлю, что эта дорога является дублёром федеральной трассы М-7 «Волга», то есть село Малая Воложикья имеет транспортное сообщение и обеспечена круглогодичной связью с другими населёнными пунктами», — резюмировал руководитель Миндортанса Удмуртии.

Напомним, накануне жалобы россиян на этот участок дороги привлекли внимание главного следователя страны Александра Бастрыкина. Генерал юстиции поручил организовать проверку и доложить ему о реальном положении вещей.