Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Вылеты в Москву из Ижевска пройдут с задержкой 24 августа

10:50, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Вылеты в Москву из Ижевска пройдут с задержкой 24 августа
10:50, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Ижевский аэропорт
Фото: ИА "Сусанин"
227
0

Нормализовать график планируют к вечеру.

Ижевск. Удмуртия. Рейсы в аэропорту Ижевска проходят с задержкой из-за метеоусловий. Об этом в своём ТГ-канале сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

«Сегодня ночью и утром в аэропорту Ижевска был туман, существенно нарушился график выполнения рейсов», — отметил руководитель компании.

Так рейс «Ижавиа» 504 по маршруту «Сочи – Ижевск» уходил на запасной аэродром в Уфу, а рейс «Санкт-Петербург – Ижевск» задержался по метеоусловиям на пять с половиной часов.

«Для сокращения задержек сегодня рейсы 301/302 (утренняя Москва) выполняются на двух Як-42. Задержка составляет 2:50 ч. Также на «Яках» будет выполнен рейс 305/306 дневная Москва. Нормализация графика выполнения рейсов — сегодня к вечернему рейсу в Москву», — проинформировал Александр Синельников.

10:50, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Ижевский аэропорт