Вылеты в Москву из Ижевска пройдут с задержкой 24 августа

Ижевск. Удмуртия. Рейсы в аэропорту Ижевска проходят с задержкой из-за метеоусловий. Об этом в своём ТГ-канале сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

«Сегодня ночью и утром в аэропорту Ижевска был туман, существенно нарушился график выполнения рейсов», — отметил руководитель компании.

Так рейс «Ижавиа» 504 по маршруту «Сочи – Ижевск» уходил на запасной аэродром в Уфу, а рейс «Санкт-Петербург – Ижевск» задержался по метеоусловиям на пять с половиной часов.

«Для сокращения задержек сегодня рейсы 301/302 (утренняя Москва) выполняются на двух Як-42. Задержка составляет 2:50 ч. Также на «Яках» будет выполнен рейс 305/306 дневная Москва. Нормализация графика выполнения рейсов — сегодня к вечернему рейсу в Москву», — проинформировал Александр Синельников.