Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Последний рейс в этом сезоне совершит скоростной «Метеор» из Сарапула в Казань

14:20, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Последний рейс в этом сезоне совершит скоростной «Метеор» из Сарапула в Казань
14:20, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Сарапул\n#Кама\n#Казань\n#туризм
Фото: vk.com/visitudmurtia (кадр из видео)
42
0

Насладиться поездкой в столицу Татарстана можно будет 23 августа.

Сарапул. Удмуртия. Скоростной «Метеор» совершит свой последний рейс по Каме из Сарапула в Казань в этом сезоне. Об этом сообщает официальный республиканский туристический портал Удмуртии.

Отправиться из Казани в Сарапул завершающий раз в сезоне можно будет 22 августа. А из Сарапула в Казань — 23 августа, в пятницу.

Напомним, регулярные рейсы на «Капитане Полуэктове» стартовали уходящим летом. 18 июля в Сарапул судно на подводных крыльях прибыло впервые за 27 лет. 19 июля «Метеор» начал ходить по реке в Казань из старинного купеческого города Удмуртии.

14:20, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Сарапул\n#Кама\n#Казань\n#туризм