Последний рейс в этом сезоне совершит скоростной «Метеор» из Сарапула в Казань

Сарапул. Удмуртия. Скоростной «Метеор» совершит свой последний рейс по Каме из Сарапула в Казань в этом сезоне. Об этом сообщает официальный республиканский туристический портал Удмуртии.

Отправиться из Казани в Сарапул завершающий раз в сезоне можно будет 22 августа. А из Сарапула в Казань — 23 августа, в пятницу.

Напомним, регулярные рейсы на «Капитане Полуэктове» стартовали уходящим летом. 18 июля в Сарапул судно на подводных крыльях прибыло впервые за 27 лет. 19 июля «Метеор» начал ходить по реке в Казань из старинного купеческого города Удмуртии.