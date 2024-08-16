В Ижевске стартовал Всероссийский фестиваль ГТО среди лиц с нарушением слуха

Ижевск. Удмуртия. 15 августа в Ижевске открыли фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с нарушением слуха (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Для участия в соревнованиях в Ижевске собрались 150 спортсменов от 18 до 39 лет из 16 регионов страны. 16 команд будут состязаться в лично-командном зачёте. Спортсменам предстоит сдать нормативы ГТО — различные упражнения, бег, плавание, а также пробежать эстафету.

15 августа участники выполнили подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперёд из положения сидя на полу с прямыми ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине.

По итогам первого дня в командном зачёте лидирует команда из Республики Башкортостан. Пока на втором месте находятся спортсмены из Кемеровской области, а на третьем — из Челябинской области.

«Удмуртские атлеты уступают несколько баллов 3 месту. Кто станет победителем — покажет борьба. В спорте побеждает сильнейший. Всем командам желаю удачи», — напутствовал Тимур Меджитов.

16 августа участники будут прыгать в длину с места толчком двумя ногами, а также плавать в бассейне «Сила воды». Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 17 августа (0+).