Глава Удмуртии рекомендовал застройщикам уделить внимание малым городам республики

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске прошло торжественное меропритие в честь Дня строителя, который в этом году отмечается 11 августа. В канун праздника всем причастным к отрасли строительства глава Удмуртии Александр Бречалов передал благодарность за работу от имени заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Об этом сообщает местное издание «Воткинские вести»

Глава региона отметил, что последние годы в Удмуртии оказались продуктивными по вводу жилья. Так, в 2023 году введено в эксплуатацию около 1,4 млн квадратных метров жилой застройки. Сейчас строительные компании работают на 150 вновь возводимых многоквартирных домов.

В большинстве объекты располагаются в Ижевске, однако, есть запрос и в других городах республики, Воткинске, Глазове и Сарапуле, с учетом активного экономического развития этих территорий.