В Ижевске вынесли приговор за мошенничество одному из руководящих работников электросетей

Мужчина больше двух лет проворачивал махинации с расходами предприятия на служебные цели, в результате ему удалось присвоить около 1,2 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Руководителя одного из подразделений электросетевого хозяйства Ижевска приговорили за мошенничество на рабочем месте. Мужчина обманом прикарманивал деньги, выделяемые на обеспечение работы предприятия. О подробностях уголовного дела сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Следствием установлено и подтверждено в суде, что обвиняемый, находясь на руководящей должности, заставлял подчиненных заполнять поддельные документы на получение из кассы предприятия командировочных денег. Также мужчина вольготно распоряжался корпоративной топливной картой и расплачивался ею на АЗС при заправке личного автомобиля.
Всего с июня 2020 года по ноябрь 2022-го осужденный оказался замешан в 13 подобных эпизодах. Ущерб предприятию составил почти 1,2 млн рублей.
Фактом признания подсудимого своей вины стало то, что под следствием он полностью вернул полученные обманом казенные деньги. С учетом всех обстоятельств дела ему назначено наказание в виде условного лишения свободы и выплаты штрафа.