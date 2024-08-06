Почти 95 гектаров земель в Удмуртии вовлекли в создание туристических объектов

Ижевск. Удмуртия. Четыре участка земли общей площадью 94,7 га в Удмуртии вовлекли в создание туристических объектов по программе «Земля для туризма». Об этом сообщает пресс-служба правительства России, цитируя слова вице-премьера Марата Хуснуллина. Он отметил, что территории выделяются в рамках реализации проекта Росреестра «Земля для туризма».

«Сервис "Земля для туризма" активно развивается. Он направлен на эффективное использование территорий и развитие внутреннего туризма. Число вовлечённых в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года. Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тыс. га для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 га», – сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, наибольшее количество земель в рамках проекта вовлечено в Приморском крае (2 участка площадью 129 га), Удмуртской Республике (4 участка площадью 94,7 га) и Саратовской области (2 участка площадью 58 га).