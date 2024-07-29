За полгода в Удмуртии более чем в два раза снизилось производство макарон

Ижевск. Удмуртия. За полгода производство лекарственных средств и медицинских материалов выросло в Удмуртии почти в 14 раз по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Кроме того, в пять раз увеличилось производство химических веществ и продуктов.

Несмотря на это, допущен спад в производстве текстильных изделий – в 1,6 раза, производства автомобилей в 1,3 раза, кожи и изделий из неё – на 16%.

Производство пищевых продуктов снизилось на 9,4%, а напитков – увеличилось на 7,4%. В 2,4 раза снизился выпуск макаронных изделий. При этом выросло производство хлебобулочных изделий долгого хранения и пива.

В добывающем секторе отмечено падение на 2,6%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении – рост на 5,1%, в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, а также утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – рост на 1,4%.

Среди регионов ПФО Удмуртия занимает 7 место по индексу промышленного производства. На первой строчке рейтинга расположилась Чувашия.