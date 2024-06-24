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В Ижевске ищут хозяина для слепого пса Мартина

16:00, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут хозяина для слепого пса Мартина
16:00, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Фото: Юлия Буеракова
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Животное спасли с улицы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут хозяина для пса Мартина, который сейчас живёт в приюте. Малыш имеет особенность — он слепой. Об этом сообщает ижевская станция по борьбе с болезнями животных.

Малышу около трёх лет. Волонтёры нашли его на улице и забрали в приют, где он обитает уже больше года. Мартин привит и кастрирован.  

«Слепые собаки практически ничем не отличаются от любых других, на самом деле обоняние для собак гораздо важнее, чем зрение. Слепые собаки также могут гулять на природе, спокойно перемещаться по дому, есть и играть. Они достаточно быстро запоминают «карту местности». Давайте найдем дом для замечательного пса Мартина», — говорится в сообщении станции.

Желающие стать для Мартина верным другом могут обратиться к Юлии Буераковой.

16:00, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные