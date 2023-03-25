В Ижевском зоопарке вышел из спячки гималайский медведь Фил

Ижевск. Удмуртия. Гималайский медведь Фил, обитающий в Ижевском зоопарке, вышел из спячки и уже гуляет по вольеру. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в пятницу, 26 марта.

Косолапый совершил первую прогулку, поел снега и подышал воздухом. В зоопарке уточняют, что Фил любит спать до обеда, а гулять выходит во второй половине дня. Его активность растёт по мере повышения солнечного тепла.

Впереди выход медведиц и спячки.

10 марта в зоопарке пробудился медведь Гоша. В прошлом году это произошло на 11 дней позже. Следом за ним из спячки начали выходить ёжики и барсуки.