Дело обвиняемого в убийстве собственных малолетних детей рассмотрит Верховный суд Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Кезского района, которого обвиняют в убийстве собственных малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 февраля.

Напомним, по версии следствия, 29-летний обвиняемый в ноябре 2023 года в связи с бракоразводным процессом зарезал насмерть спящих собственных 7-летнего сына и 3-летнюю дочь. Сейчас он содержится под стражей.

Уголовное дело подлежит рассмотрению Верховным судом Удмуртии. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по УР, в рамках расследования допрошены свидетели для выяснения обстановки в семье и обстоятельств, способствовавших совершению преступления, проведены 13 судебных экспертиз. Согласно выводам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в момент совершения преступления осознавал общественную опасность своих действий и отдавал им отчет.

Ход следствия находился на контроле в центральном аппарате СК России.