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Присяжные признали виновным жителя Ижевска, который заставил своего сына ударить ножом врача

12:10, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Присяжные признали виновным жителя Ижевска, который заставил своего сына ударить ножом врача
12:10, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1017
0
#Ижевск\n#нападение\n#врачи\n#отцы и дети\n#присяжные
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
1017
0

Инцидент произошёл в декабре 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Государственные обвинители прокуратуры Удмуртии доказали вину подсудимого в суде присяжных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 ноября.

Напомним, в декабре 2021 года в горбольнице №3 12-летний подросток напал на врача по указанию своего отца и трижды ударил медика ножом. Под суд попал горе-отец. Его обвинили в том, что, находясь в приёмном покое, заставил своего малолетнего сына нанести ножевые ранения врачу, после чего скрылся с места преступления. В тот же день местонахождение виновного было установлено, подсудимый оказал сопротивление при задержании, ударив сотрудника полиции.

Коллегия присяжных заседателей в Ленинском районном суде Ижевска единодушно признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Теперь суду предстоит принять решение о юридической оценке действий подсудимого и назначения ему наказания.

12:10, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1017
0
#Ижевск\n#нападение\n#врачи\n#отцы и дети\n#присяжные