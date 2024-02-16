Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

Напавший с ножом на своего отца ижевчанин получил срок в колонии строгого режима

17:44, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Напавший с ножом на своего отца ижевчанин получил срок в колонии строгого режима
17:44, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
89
0
#поножовщина\n#отцы и дети\n#Ижевск
Фото: СУ СКР по УР
89
0

Обвиняемый направил жалобу на слишком суровый приговор.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель напал с ножом на своего отца.  Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что 4 февраля 2023 года во время совместного распития алкоголя в квартире на улице Степана Разина между 31-летним ранее судимым сыном и 52-летним отцом возникла ссора, в ходе которой сын несколько раз ударил отца ножом. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 8 месяцев в колонии строгого режима. Мужчина подал жалобу на слишком суровое наказание, однако приговор остался без изменений. 

17:44, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
89
0
#поножовщина\n#отцы и дети\n#Ижевск