Напавший с ножом на своего отца ижевчанин получил срок в колонии строгого режима

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель напал с ножом на своего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что 4 февраля 2023 года во время совместного распития алкоголя в квартире на улице Степана Разина между 31-летним ранее судимым сыном и 52-летним отцом возникла ссора, в ходе которой сын несколько раз ударил отца ножом. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 8 месяцев в колонии строгого режима. Мужчина подал жалобу на слишком суровое наказание, однако приговор остался без изменений.