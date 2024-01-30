В Шарканском районе мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда сыну

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Потерпевшим оказался сын обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что 9 ноября 2023 года между 55-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 31-летним сыном произошла ссора. В ходе конфликта отец ударил сына ножом в живот, из-за чего последний через непродолжительное время скончался в больнице.

Мужчина признал вину в полном объёме. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.