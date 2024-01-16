Суд отправил в колонию жителя Ижевска, который заставил своего сына ударить ножом врача

Ижевск. Удмуртия. Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя, который заставил своего сына ударить ножом врача. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, инцидент произошёл в декабре 2021 года. Тогда мужчина не согласился с порядком сдачи анализов его сына (тому в то время было 12 лет) и затеял конфликт с врачом. В результате отец потребовал, чтобы его отпрыск ударил медика ножом, а сам после этого сбежал; но в тот же день не без сопротивления был задержан полицейскими.

В итоге ижевчанина обвинили по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство» и по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

При этом мужчина решил обратиться к суду присяжных. В конце ноября 2021 года коллегия присяжных заседателей единодушно признала его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Руководствуясь эти вердиктом и представленными доказательствами суд пришёл к выводу, что подсудимый по преступлению в отношении врача преследовал цель причинить тяжкий вред здоровью потерпевшего, а не убить его, в связи с чем квалифицировал действия подсудимого по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

С учётом характера и степени общественной опасности совершённых преступлений суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда, взыскав с подсудимого 500 000 рублей.