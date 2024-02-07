ИЭМЗ «Купол» повысит возможности «Тора» по поражению беспилотников

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» нарастит боевые возможности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор» по борьбе с БПЛА и высокоточным оружием. Об этом представитель завода сообщил ТАСС, передаёт «Лента.ру».

«Мы сейчас ведём работы по повышению боевых возможностей ЗРК "Тор" по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и высокоточных средств поражения», — сообщил он на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

Напомним, ЗРК «Тор» предназначен для прикрытия объектов от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих бомб, самолётов и вертолётов. Боевая машина ЗРК «Тор-М2» несёт до 16 ракет с повышенной точностью стрельбы.

Издание отмечает, что десантные корабли ВМФ России в Чёрном море начали укреплять автономными модулями ЗРК «Тор-М2КМ».