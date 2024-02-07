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ИЭМЗ «Купол» повысит возможности «Тора» по поражению беспилотников

09:40, 07 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
ИЭМЗ «Купол» повысит возможности «Тора» по поражению беспилотников
09:40, 07 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
124
0
#Ижевск\n#ИЭМЗ\n#завод «Купол»\n#БПЛА
Фото: wikimedia.org
124
0

Также в планах нарастить поражение высокоточного оружия противника.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский электромеханический завод «Купол» нарастит боевые возможности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор» по борьбе с БПЛА и высокоточным оружием. Об этом представитель завода сообщил ТАСС, передаёт «Лента.ру».

«Мы сейчас ведём работы по повышению боевых возможностей ЗРК "Тор" по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и высокоточных средств поражения», — сообщил он на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

Напомним, ЗРК «Тор» предназначен для прикрытия объектов от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих бомб, самолётов и вертолётов. Боевая машина ЗРК «Тор-М2» несёт до 16 ракет с повышенной точностью стрельбы.

Издание отмечает, что десантные корабли ВМФ России в Чёрном море начали укреплять автономными модулями ЗРК «Тор-М2КМ».

09:40, 07 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
124
0
#Ижевск\n#ИЭМЗ\n#завод «Купол»\n#БПЛА