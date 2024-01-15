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Всю неделю в Удмуртии будет идти снег

15:00, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Всю неделю в Удмуртии будет идти снег
15:00, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1408
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
1408
0

Дневные температуры воздуха окажутся в пределах -5…-10 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается потепление, а вместе с ним в регион пришла снежная и ветреная погода, которая сохранится на протяжении всей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

В Удмуртии ожидается сильный ветер и осадки разной степени интенсивности. Наиболее ярко выражено это будет в среду и в пятницу. 

Днём во вторник температура воздуха составит -7…-12 градусов. На среду придётся пик потепления — до -5…-10 градусов. В четверг ожидается до -7…-12 градусов и ниже. В пятницу днём столбики термометров вновь покажут -5…-10 градусов. 

По предварительным данным, снегопады сохранятся и в выходные. 

15:00, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1408
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода