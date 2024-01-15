Всю неделю в Удмуртии будет идти снег

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается потепление, а вместе с ним в регион пришла снежная и ветреная погода, которая сохранится на протяжении всей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

В Удмуртии ожидается сильный ветер и осадки разной степени интенсивности. Наиболее ярко выражено это будет в среду и в пятницу.

Днём во вторник температура воздуха составит -7…-12 градусов. На среду придётся пик потепления — до -5…-10 градусов. В четверг ожидается до -7…-12 градусов и ниже. В пятницу днём столбики термометров вновь покажут -5…-10 градусов.

По предварительным данным, снегопады сохранятся и в выходные.