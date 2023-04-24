В Сюмсях проверят информацию о нападении собак на людей

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии организовали доследственную проверку из-за распространенной в интернете информации о нападении собак на людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Ранее появилась информация, что после нападения собак на прохожих местные жители пожаловались на это органам власти. Люди сообщают, что после их заявлений не было предпринято никаких мер и животные до сих пор ходят в общественных местах и представляют угрозу для людей.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В результате собранных данных будет дана оценка по статье 293 УК России («Халатность»).