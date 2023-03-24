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В Воткинске обнаружили созданное местными жителями нелегальное казино

14:07, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске обнаружили созданное местными жителями нелегальное казино
14:07, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#азартные игры\n#казино\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Esteban López)
59
0

В проведении азартных игр подозревают двух мужчин и двух женщин.

Воткинск. Удмуртия. Четыре жителя Воткинска в возрасте от 31 до 49 лет подозреваются в создании незаконного казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 31-летний мужчина устроил игорное заведение в помещении на улице Ленина. В качестве операторов игрового оборудования он привлек двух женщин и одного мужчину. В результате сообщники проводили азартные игры с помощью игрового оборудования и интернета с августа 2022 года по февраль 2023 года.

Незаконную деятельность удалось пресечь во время оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору»). 

Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование, документы и иные предметы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

14:07, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#азартные игры\n#казино\n#уголовное дело