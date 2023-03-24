В Воткинске обнаружили созданное местными жителями нелегальное казино

Воткинск. Удмуртия. Четыре жителя Воткинска в возрасте от 31 до 49 лет подозреваются в создании незаконного казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 31-летний мужчина устроил игорное заведение в помещении на улице Ленина. В качестве операторов игрового оборудования он привлек двух женщин и одного мужчину. В результате сообщники проводили азартные игры с помощью игрового оборудования и интернета с августа 2022 года по февраль 2023 года.

Незаконную деятельность удалось пресечь во время оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору»).

Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование, документы и иные предметы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.