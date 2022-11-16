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Штраф и условное лишение свободы получили два ижевских предпринимателя за производство фальсифицированной молочки

18:05, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Штраф и условное лишение свободы получили два ижевских предпринимателя за производство фальсифицированной молочки
18:05, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#молоко\n#продукты
Фото: unsplash.com
219
0

Сливочное масло они поставляли в магазины и на предприятия питания.

Ижевск. Удмуртия. Двух ижевских предпринимателей осудили за производство и продажу фальсифицированной молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

С мая 2019 года по январь 2020 года 35-летний и 43-летний жители Ижевска производили молочную продукцию в нежилом помещении на улице Ленина. Их товары не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья покупателей. Через посредников обвиняемые поставляли сливочное масло в магазины Ижевска и на предприятия питания. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза показала, что в реализуемой молочной продукции содержатся бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания и опасные для здоровья последствия. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 238 УК России («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Суд приговорил одного обвиняемого к штрафу, а второго лишил свободы на 1,5 года условно.

18:05, 16 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#молоко\n#продукты