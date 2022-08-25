На земле и на воде: в МЧС Удмуртии рассказали о возможностях нового комплекса «Гидра»

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС по Удмуртии рассказали о новом комплексе «Гидра». Машина была представлена на III Международном пожарно-спасательном конгрессе в Подмосковье.

Это настоящий вездеход, который помимо уникальных транспортных возможностей на земле, способен плавать. Автомобиль разработан на базе гусеничного плавающего вездехода ТМ-140. Благодаря своей проходимости и маневренности, «Гидра» может использоваться в сложнейших условиях: на льду, крутых склонах, на песке, сыром грунте.

Машина имеет два роторных ствола, из которых подается тонкораспыленная вода. Капельки превращаются в облако, что повышает эффективность борьбы с лесными и ландшафтными пожарами. Расход воды при таком тушении намного меньше, чем при использовании ствольного оборудования: 2 литра и до 100 литров в секунду соответственно.

По шоссе «Гидра» способна двигаться со скоростью 45 км/ч, по воде — 4 км/ч. Кабина вмещает 8 человек. Кстати, в качестве дополнительного оборудования внутри установлен кондиционер. Трансмиссия у такого автомобиля гидромеханическая шестиступенчатая с электрогидравлическим переключением передач, тип двигателя — дизель. Грузоподъемность — 4,5 тонны.

«Гидра» — совместная разработка чрезвычайного ведомства, ПАО «Курганмашзавод» и ижевского предприятия ООО НПО «Гидросистемы». Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике регулярно представляет разработки на крупных салонах, форумах и конгрессах. Напомним, в 2021 году такой разработкой стал комплекс «Туман» на базе «КамАЗа». Он обладает устройством гидроабразивной резки, которое способно резать металл водой и одновременно тушить огонь. Также «Туман» оснащен устройством распыления мелкодисперсной воды и установкой для заправки воздушных дыхательных аппаратов пожарных.

По информации ГУ МЧС по республике, природные пожары сейчас действуют в 18 субъектах страны. Самая сложная ситуация остается в Рязанской области. В Удмуртии на сегодняшний день действуют 9 лесных и около 70 ландшафтных пожаров. Для сравнения, в прошлом году на середину августа пожарные работали почти на 100 лесных и 300 ландшафтных пожарах.

«С целью предупреждения пожаров на территории Удмуртии, сотрудники Главного управления МЧС России региона совместно с представителями МВД, Минприроды республики, органов местного самоуправления, добровольцами проводят информирование жителей, посещают населенные пункты и садоводческие объединения», — рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике полковник внутренней службы Сергей Пряженцев.

Напомним, до 1 октября в Удмуртии установлен особый противопожарный режим. Также в 20 районах Удмуртии введен запрет на посещение лесов.