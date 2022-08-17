В 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов

Ижевск. Удмуртия. В ряде районов Удмуртии ввели запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Также с 16 августа на части территории Удмуртии ограничивается въезд в леса на транспортных средствах.

Эти временные меры необходимы из-за действующего в лесах противопожарного режима и угрозы установления высокого класса пожарной опасности.

Запрет продлится до 4 сентября на части территорий Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского и Яганского, расположенного в Малопургинском районе, лесничеств.

В это время в лесу нельзя проводить массовые прогулки и мероприятия, запрещается собирать недревесные лесные культуры — ягоды, грибы, березовый сок и другое.

Запрет распространяется и на охотников. Для проверки соблюдения правил будут организованы рейды. Нарушившим гражданам выпишут штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 60 тыс. до 90 тыс. рублей, юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн рублей.