Особый противопожарный режим ввели на территории Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 19 августа установили особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии в своем телеграм-канале.

До 1 октября в регионе запрещается сжигать траву, мусор, разводить костры в населенных пунктах, на землях промышленности, сельскохозяйственного и иного специального назначения, на берегах рек и других водоемов, а также рядом с лесами. Помимо этого нельзя готовить еду на открытом огне в прибрежной зоне рек, водоемов и у лесов.

Для профилактики и тушения пожаров в Удмуртии вводятся дополнительные меры: добровольцы будут рассказывать населению о мерах безопасности в условиях особого противопожарного режима и пояснят, что нужно делать в экстренных ситуациях.

За нарушение требований пожарной безопасности человек получит штраф: гражданин — до 20 тыс. рублей, должностное лицо — до 60 тыс. рублей, юридическое лицо — до 800 тыс. рублей. Если в результате пожара пострадает чужое имущество, будет нанесен вред здоровью человека или кто-нибудь погибнет, нарушителю грозит штраф: гражданам — до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс. рублей, юридическим лицам — до 2 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность.

По прогнозам регионального Гидрометцентра, в лесах Удмуртии до 26 августа сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Напомним, что в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов.