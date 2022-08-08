Центр развития туризма создали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма Удмуртской Республики». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Ярослав Семёнов в понедельник, 8 августа.

Целями деятельности нового АНО являются содействие развитию туризма и расширение туристского потенциала Удмуртии, оказание общественно полезных услуг и предоставления иных услуг в сфере туризма. В числе таких услуг, например: организация лекториев, фестивалей, экскурсионных программ, туристко-информационных услуг.

Учредителем Центра от имени республики стало Агентство по туризму Удмуртии. В течение месяца после вступления в силу распоряжения Агентству по туризму необходимо будет утвердить устав нового Центра, назначить единоличный исполнительный орган Центра, создать его высший орган управления, обеспечить госрегистрацию организации.