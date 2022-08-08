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Центр развития туризма создали в Удмуртии

16:50, 08 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Центр развития туризма создали в Удмуртии
16:50, 08 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: ИА "Сусанин"
284
0

Его учредителем стало Агентство по туризму республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма Удмуртской Республики». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Ярослав Семёнов в понедельник, 8 августа.

Целями деятельности нового АНО являются содействие развитию туризма и расширение туристского потенциала Удмуртии, оказание общественно полезных услуг и предоставления иных услуг в сфере туризма. В числе таких услуг, например: организация лекториев, фестивалей, экскурсионных программ, туристко-информационных услуг.

Учредителем Центра от имени республики стало Агентство по туризму Удмуртии. В течение месяца после вступления в силу распоряжения Агентству по туризму необходимо будет утвердить устав нового Центра, назначить единоличный исполнительный орган Центра, создать его высший орган управления, обеспечить госрегистрацию организации.

16:50, 08 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
284
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм