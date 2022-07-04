Приют для бездомных животных в Ижевске начнут строить не раньше 2023 года

Ижевск. Удмуртия. Приют для бездомных кошек и собак в Ижевске могут начать строить не раньше 2023 года. Об этом на брифинге, посвященном проблемам содержания безнадзорных четвероногих, сообщил начальник Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Роман Габдрахманов.

Напомним, строительство комплекса зданий для временного размещения бесхозяйных животных в поселке Смирново планировалось завершить в 2022 году. Муниципальный контракт на подготовку проекта был запущен 2 августа 2021 года. Ранее жители столицы с помощью интернет-голосования выбрали облик будущего пристанища для четвероногих. На его строительство Ижевску выделено 93 млн рублей из республиканского бюджета, деньги уже поступили в городскую казну.

Однако на сегодняшний день дело не продвинулось дальше разработки проектно-сметной документации. Задержка обусловлена рядом объективных причин, прокомментировал представитель заказчика, начальник муниципального казенного учреждения «Служба городского строительства» Алексей Зиновьев.

По его словам, на отведенном для приюта земельном участке отсутствовала возможность подключения к коммунальным и энергосетям. Сейчас рассматривается перспектива присоединения объекта к инженерной инфраструктуре расположенного неподалеку логистического центра сети «Магнит», однако руководство этой компании дислоцируется в Краснодаре, что затрудняет переговоры.

Кроме того, в связи с событиями конца февраля 2022 года на рынке произошло существенное подорожание строительных материалов, поэтому, чтобы вписаться в выделенную сумму, проект пришлось оптимизировать в части расположения помещений административно-хозяйственного назначения, не сокращая количество мест для животных в вольерах.

«На сегодняшний день подрядчик планирует до конца июля выдать проектно-сметную документацию, в августе мы намерены уже включиться в государственную экспертизу. После получения положительного заключения будем объявлять контракт уже непосредственно на строительство, готовый контракт планируем иметь уже в декабре с началом работ в 2023 году», – сообщил Алексей Зиновьев.

Как подчеркнул начальник республиканского управления ветеринарии Роман Габдрахманов, изначально проект предусматривал отдельно стоящие здания для административного корпуса, кухни и помещений для манипуляций. Эту концепцию пришлось пересмотреть, однако число мест в приюте будет сохранено: 125 – в карантинном корпусе, столько же – в лечебном стационаре, 150 мест постоянного содержания для собак и 50 – для кошек.