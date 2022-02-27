В Удмуртии начался ремонт региональных дорог

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дорожники начали ремонтировать региональные дороги. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ликвидировать дефекты начали «Удмуртавтодор» и дорожное предприятие «Ижевское». За последнее время дорожники обновили 1106,13 км региональных и федеральных автодорог, из них 930,66 квадратных метров были отремонтированы при помощи литого асфальта.

Такая технология часто используется для ямочного ремонта в условиях зимы. Литой асфальт отличается от обычного асфальта особой эластичностью, но сохраняет свою прочность и упругость. Сейчас с помощью него временно ремонтируют ямы на дорогах Ижевска.

«Мы понимаем, что из-за таяния снега на дорогах могут появляться дефекты, которые необходимо оперативно устранять. Поэтому уже запущен Малопургинский асфальтобетонный завод для приготовления литого асфальта. Он как раз используется для устранения аварийных дефектов, ям на проезжей части дорог. На сегодняшний день его мощностей хватает для нужд республики. За январь и февраль 2022 года на объекте выпущено 70 т литого асфальта», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Также он отметил, что ремонт асфальтобетонного покрытия проводится только в подходящие погодные условия. И по мере необходимости в регионе введут в работу еще 9 заводов, к примеру, в Сарапуле, Ижевске, Глазове, Игринском районе

В конце марта планируется запустить обновленный асфальтобетонный завод в Воткинске. В настоящее время в нем завершается монтаж оборудования. Благодаря обновления завод сможет выпускать до 100 тыс. т асфальтобетона в час по любым рецептам, что позволит закрыть потребности в новом асфальтобетоне на востоке Удмуртии.

Напомним, что также в марте начнут работать еще 5 асфальтовых заводов в Глазове, Игре, Ижевске, Малой Пурге и Сарапуле.