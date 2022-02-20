Пять асфальтовых заводов начнут работать в Удмуртии с марта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшее время начнут работу несколько асфальтовых заводов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Миндортранса республики Алексей Горбачёв.

В Воткинске ранее уже вступил в строй завод по производству литого асфальта, который идёт на проведение ямочного ремонта дорог.

«Также с 15 марта планируем запустить еще пять заводов: в Глазове, Игре, Ижевске, Малой Пурге и Сарапуле. На каждом предприятии будет работать по две установки для приготовления литого асфальта. Еще два завода в южной части республики начнут выпускать мелкозернистый асфальт для ремонта картами», — написал Горбачёв.

В случае необходимости заводы могут быть запущены уже в ближайшие дни.

Напомним, что в апреле 2022 года в республике начнётся реконструкция Сарапульского тракта.