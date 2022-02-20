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Пять асфальтовых заводов начнут работать в Удмуртии с марта

11:00, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
Пять асфальтовых заводов начнут работать в Удмуртии с марта
11:00, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Алексей Горбачёв (ВКонтакте)
1168
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Ранее одно такое предприятие запустили в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшее время начнут работу несколько асфальтовых заводов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Миндортранса республики Алексей Горбачёв.

В Воткинске ранее уже вступил в строй завод по производству литого асфальта, который идёт на проведение ямочного ремонта дорог.

«Также с 15 марта планируем запустить еще пять заводов: в Глазове, Игре, Ижевске, Малой Пурге и Сарапуле. На каждом предприятии будет работать по две установки для приготовления литого асфальта. Еще два завода в южной части республики начнут выпускать мелкозернистый асфальт для ремонта картами», — написал Горбачёв.

В случае необходимости заводы могут быть запущены уже в ближайшие дни. 

Напомним, что в апреле 2022 года в республике начнётся реконструкция Сарапульского тракта.

 

11:00, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
1168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог