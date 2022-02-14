Более 20 кг бересты экспортировали из Удмуртии с начала 2022 года

Ижевск. Удмуртия. С начала 2022 года из Удмуртии экспортировали 20,8 кг бересты. Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, природный материал отправился в Японию и Корею.

Отмечается, что 8 февраля ведомством досмотрена партия бересты весом 16,5 кг, заготовленная в Завьяловском районе Удмуртии. Данная партия предназначена для отправки в Японию. По итогам досмотра и лабораторного заключения, владельцу продукции был выдан фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

Всего с начала 2022 года с территории республики отправлено на экспорт около 20,8 кг бересты и 1,02 кг соснового корня. Кроме упомянутой японской партии 4,3 кг бересты и 1,02 кг соснового корня отправились в Корею.

Напомним, по данным ведомства, в 2021 году из Удмуртии отправили на экспорт 310 кг бересты и корней сосны для изготовления посуды, а также изделий интерьера ручной работы.