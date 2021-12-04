С начала 2021 года из Удмуртии экспортировали 310 кг бересты с корня сосны

Они отправились в Японию, Великобританию и США.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии отправили на экспорт 310 кг бересты и корней сосны для изготовления посуды, а также изделий интерьера ручной работы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В конце ноября Управлением по заявлению собственника продукции совместно со специалистами Удмуртского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ» был осуществлен досмотр бересты и корня сосны весом 16,62 кг в целях последующего вывоза продукции в Японию.

В рамках карантинного фитосанитарного контроля отобраны образцы для проведения исследований в области карантина растений. По результатам лабораторных исследований карантинных объектов в продукции не выявлено.

В ведомстве отметили, что с начала 2021 года с территории Удмуртии в Данию, Японию, Республику Корея, Нидерланды, Великобританию и США было экспортировано 310 кг бересты и корня сосны для изготовления посуды и изделий интерьера ручной работы. Оформлено 38 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.