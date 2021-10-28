С начала года в Удмуртии с реализации сняли 80 партий просроченного хлеба, круп и кондитерских изделий

Всего было взято 900 проб продукции.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года с реализации сняли 80 партий просроченного хлеба. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
Надзорный орган проверил предприятия по производству и реализации макарон, хлеба, круп и кондитерских изделий.
Специалисты исследовали более 900 проб продукции. 193 из них проверялись на санитарно-химические показатели, и все они соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Из 496 проб, исследуемых на микробиологические показатели не соответствовало 5, и 6 проб из 201 не прошли проверку на физико-химические показатели.
Основными нарушениями стали:
- не было системы общеобменной вытяжной механической вентиляции;
- был нарушен температурный режим хранения продукции;
- продукция реализовывалась без маркировки;
- не проводился производственный контроль продукции, основанный на принципах ХАССП;
- сотрудники своевременно не проходили медицинские осмотры.
По данным фактам вынесено 23 постановления об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 142 тыс. рублей.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сняли с реализации 80 партий хлебобулочных, мукомольно-крупяных, кондитерских изделий объемом 678,35 кг. Причиной стало отсутствие маркировки и истекшего срока годности продуктов.