С начала года в Удмуртии с реализации сняли 80 партий просроченного хлеба, круп и кондитерских изделий

Всего было взято 900 проб продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года с реализации сняли 80 партий просроченного хлеба. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Надзорный орган проверил предприятия по производству и реализации макарон, хлеба, круп и кондитерских изделий.

Специалисты исследовали более 900 проб продукции. 193 из них проверялись на санитарно-химические показатели, и все они соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Из 496 проб, исследуемых на микробиологические показатели не соответствовало 5, и 6 проб из 201 не прошли проверку на физико-химические показатели.

Основными нарушениями стали:

- не было системы общеобменной вытяжной механической вентиляции;

- был нарушен температурный режим хранения продукции;

- продукция реализовывалась без маркировки;

- не проводился производственный контроль продукции, основанный на принципах ХАССП;

- сотрудники своевременно не проходили медицинские осмотры.

По данным фактам вынесено 23 постановления об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 142 тыс. рублей.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сняли с реализации 80 партий хлебобулочных, мукомольно-крупяных, кондитерских изделий объемом 678,35 кг. Причиной стало отсутствие маркировки и истекшего срока годности продуктов.