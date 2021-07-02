3 июля в Ижевске будет закрыто движение трамваев на маршрутах № 1, 9 и 12

Ограничение связано с устранением аварии на кабельных сетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 3 июля, будет закрыто движение трамваев на маршрутах № 1, 9 и 12. Ограничение связано с устранением аварии на кабельных сетях, сообщает пресс-служба предприятия «ИжГорЭлектроТранс».

Напомним, трамваи из Центра в сторону железнодорожного вокзала перестали курсировать 2 июля в 09:12. Причиной стало отсутствие напряжения в сети.

На время проведения аварийно-восстановительных работ 3 июля трамваи №№ 1, 9 и 12 выходить на линию не будут.

Для перевозки пассажиров движение будет организовано:

- по маршруту № 4: кинотеатр «Аврора» - улица Кирова - улица Карла Маркса - Центр - улица Ленина - улица Орджоникидзе - улица Промышленная (с 5:10 до 22:30);

- по маршруту №5: Буммаш - улица Тимирязева - улица Халтурина - улица Ленина – Центр.

Ранее предприятие ИПОПАТ заявило о введении дополнительных автобусных рейсов в направлении железнодорожного вокзала в выходные дни. От Центра до остановки «Нагорная» автобусы №25К полностью дублируют трамвайный маршрут, посадка и высадка пассажиров также производится в районе трамвайных остановок.