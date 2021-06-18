В Удмуртии врач-дерматолог рассказала, как загорать без вреда для здоровья

Длительное нахождение на солнце может привести к появлению рака.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врач-дерматолог Мария Алексеева поделились правилами безопасного загара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

С наступлением теплых летних дней на пляжах появляется все больше любителей позагорать. Многие из них забывают, что длительное пребывание под палящим солнцем не только плохо сказывается на внешнем виде кожи, но и может серьёзно подорвать здоровье.

УФ излучение повреждает кожу человека и способствует появлению рака.

Не всем так опасно загорать, но в группе риска находятся люди:

- со светлой или очень светлой кожей, с веснушками, цветом волос от рыжего до светло-каштанового и со светлыми глазами. Они могут сразу получить солнечные ожоги;

- с наследственной предрасположенностью, если у близких родственников есть меланомы;

- с большим количеством родимых пятен, независимо от их размеров;

- с 3 и более эпизодами тяжелых солнечных ожогов, особенно в детском и подростковом возрасте;

- любители злоупотреблять посещением солярия.

Правила для безопасного загара рассказала заместитель главного врача Республиканского кожно-венерического диспансера Мария Алексеева:

- нужно избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00 часов;

- обязательно использовать солнцезащитные средства с SPF фактором. Они должны быть подобраны в зависимости от уровня солнечной активности в регионе отдыха и фототипа человека. Не забывать наносить средства повторно, особенно после купания;

- не подвергать солнечному облучению родинки, даже самые маленькие;

- не загорать топлес;

- надевать солнечные очки и головной убор;

- при приеме лекарств, лучше посмотреть их влияние на повышение чувствительности к УФ излучению. Если такое имеется, то стоит проконсультироваться с врачом;

- не использовать парфюмерные средства, особенно с содержанием спирта, перед выходом;

- не пользоваться декоративной косметикой во время приема солнечных ванн.

Эти выходные в Удмуртии будут теплыми, дневная температура достигнет +29 градусов по Цельсию, поэтому берегите себя и не находитесь долго на солнце.