В Удмуртии врач-дерматолог рассказала, как загорать без вреда для здоровья

Длительное нахождение на солнце может привести к появлению рака.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врач-дерматолог Мария Алексеева поделились правилами безопасного загара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
С наступлением теплых летних дней на пляжах появляется все больше любителей позагорать. Многие из них забывают, что длительное пребывание под палящим солнцем не только плохо сказывается на внешнем виде кожи, но и может серьёзно подорвать здоровье.
УФ излучение повреждает кожу человека и способствует появлению рака.
Не всем так опасно загорать, но в группе риска находятся люди:
- со светлой или очень светлой кожей, с веснушками, цветом волос от рыжего до светло-каштанового и со светлыми глазами. Они могут сразу получить солнечные ожоги;
- с наследственной предрасположенностью, если у близких родственников есть меланомы;
- с большим количеством родимых пятен, независимо от их размеров;
- с 3 и более эпизодами тяжелых солнечных ожогов, особенно в детском и подростковом возрасте;
- любители злоупотреблять посещением солярия.
Правила для безопасного загара рассказала заместитель главного врача Республиканского кожно-венерического диспансера Мария Алексеева:
- нужно избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00 часов;
- обязательно использовать солнцезащитные средства с SPF фактором. Они должны быть подобраны в зависимости от уровня солнечной активности в регионе отдыха и фототипа человека. Не забывать наносить средства повторно, особенно после купания;
- не подвергать солнечному облучению родинки, даже самые маленькие;
- не загорать топлес;
- надевать солнечные очки и головной убор;
- при приеме лекарств, лучше посмотреть их влияние на повышение чувствительности к УФ излучению. Если такое имеется, то стоит проконсультироваться с врачом;
- не использовать парфюмерные средства, особенно с содержанием спирта, перед выходом;
- не пользоваться декоративной косметикой во время приема солнечных ванн.
Эти выходные в Удмуртии будут теплыми, дневная температура достигнет +29 градусов по Цельсию, поэтому берегите себя и не находитесь долго на солнце.