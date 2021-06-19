В Ижевске двое подростков украли 20-метровый кусок забора

Похитители сдали забор в металлолом, его успели переплавить.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 подростков украли часть металлического ограждения жилого дома. Подозреваемых задержали спустя месяц после похищения, сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску.

Сообщается, что 18 мая 2021 года 18-летний молодой человек и 15-летний школьник сняли 20-метровый пролет металлического ограждения одного из многоквартирных домов на улице Ворошилова.

По версии следствия, юноши перенесли секции забора в ближайшую лесополосу, разобрали и сдали в пункт приема лома металлов. Жильцы дома устанавливали ограждение за свой счет, сумма ущерба составила 22,5 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили пункта приема, куда было сдано похищенное. Однако ограждение уже переплавили.

Следственными органами в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Кроме того, старшему из злоумышленников может грозить наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Напомним, в прошлом году в Ижевске два несовершеннолетних брата-близнеца пытались сдать в металлолом украденные на автостоянке инструменты и запчасти.