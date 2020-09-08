Подростки-близнецы в Ижевске стащили электроинструменты с автостоянки

Мальчики попытались сдать украденное в металлолом.

Ижевск. Удмуртия. Подростки-близнецы в Ижевске стащили электроинструменты и детали авто с охраняемой стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики.

Владелец имущества заметил пропажу утром. Он решил обойти ближайшие пункты приема лома металла. Уже покидая очередную точку, он заметил двух приближающихся подростков с его пропавшим имуществом. Мужчина смог остановить одного из них, второй убежал.

Прибывшие на место полицейские нашли беглеца.

«Узнать его было не сложно – преступление совершили братья-близнецы», – отметили правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Похищенное имущество уже вернули владельцу.

Мальчиков отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос об их постановке на профилактический учет.