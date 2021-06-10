В 5 регионов направят почти 900 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит дополнительные средства на борьбу со свалками. Об этом на заседании правительства России рассказал премьер Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

По его словам, чтобы работа по ликвидации несанкционированных свалок шла эффективно, 5 регионов получат дополнительные средства на эти цели в рамках нацпроекта «Экология».

В течение ближайших трех лет почти 900 млн рублей поступят в Удмуртию, Мордовию, Воронежскую, Калининградскую и Кировскую области.