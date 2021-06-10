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Удмуртия получит дополнительные средства на борьбу со свалками

13:58, 10 июня, 2021
Анна Торхова
Удмуртия получит дополнительные средства на борьбу со свалками
13:58, 10 июня, 2021
Анна Торхова
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#свалки\n#мусор\n#экология\n#бюджет
Фото: arzik2
126
0

В 5 регионов направят почти 900 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит дополнительные средства на борьбу со свалками. Об этом на заседании правительства России рассказал премьер Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

По его словам, чтобы работа по ликвидации несанкционированных свалок шла эффективно, 5 регионов получат дополнительные средства на эти цели в рамках нацпроекта «Экология».

В течение ближайших трех лет почти 900 млн рублей поступят в Удмуртию, Мордовию, Воронежскую, Калининградскую и Кировскую области.

13:58, 10 июня, 2021
Анна Торхова
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#свалки\n#мусор\n#экология\n#бюджет