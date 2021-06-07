Вне зоны доступа: на дорогах Удмуртии проверят качество мобильной связи

Специалисты обследуют более 5 тысяч километров автотрасс.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии идет проверка качества сотовой связи. Специалисты обследуют более 600 участков республиканских и муниципальных автотрасс общей протяженностью свыше 5 тыс. километров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Замеры качества сигнала от 4 ведущих мобильных операторов начали проводить еще в прошлом году. Как пояснил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов, эта работа необходима для того, чтобы выявить проблемные точки, где сотовые телефоны плохо принимают сигнал, либо связь вовсе отсутствует. Операторам будет рекомендовано исключить такие «мертвые зоны», обеспечив для абонентов как минимум возможность вызова экстренных служб, а также включить в зоны покрытия объекты придорожной инфраструктуры.

Сотрудники федерального предприятия «Главный радиочастотный центр» уже проверили половину запланированных участков дорожной сети длиной более 3 тыс. километров. Информация о качестве сигнала размещается на «Цифровой карте Удмуртской Республики». Уровень доступности связи по каждому оператору маркирован цветными линиями - от зеленого («отличное качество связи») до серого («связь отсутствует»).

В 2021 году мониторинг будет завершен полностью. Специалисты замерят уровень сигнала мобильной связи на оставшихся 326 участках дорог.