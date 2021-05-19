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В Ижевске прокуратура проверила колледж, где подростки отравились наркотиками

15:40, 19 мая, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске прокуратура проверила колледж, где подростки отравились наркотиками
15:40, 19 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#студенты\n#наркотики\n#отравление\n#проверка
Фото: pixabay.com
101
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Сотрудников учебного заведения привлекли к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили колледж, где подростки отравились наркотиками. Как сообщает прокуратура Удмуртской Республики, информация об инциденте была распространена в социальных сетях.

Напомним, 1 апреля 2021 года в Ижевском политехническом колледже отравились сразу 3 несовершеннолетних. В туалете техникума студенты курили неустановленное вещество, после чего потеряли сознание.  На помощь подросткам пришла бригада скорой, ребят госпитализировали.

Проверку по этому факту провела прокуратура Ижевска после появления информации в соцсетях. В колледже выявили нарушения требований профилактики правонарушений и употребления наркотиков среди обучающихся. Руководству учебного заведения внесли представление, 2 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

15:40, 19 мая, 2021
Андрей Поносов
101
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#студенты\n#наркотики\n#отравление\n#проверка