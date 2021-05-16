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Лагерям Удмуртии разрешили работать с 75-процентной заполняемостью

17:34, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Лагерям Удмуртии разрешили работать с 75-процентной заполняемостью
17:34, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#летние лагеря\n#дети\n#работа
Фото: pixabay.com
85
0

Более 100 тыс. детей смогут провести лето в лагерях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии детские лагеря заполнятся на 75%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.  

Все меры безопасности, как термометрия и обработка рук будут действовать. Снят режим обсервации для сотрудников, они смогут покидать лагеря, но по возвращении сдадут тест на коронавирус. 

На обеспечение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий предусмотрено 35 млн рублей для муниципальных загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием и 14 млн рублей для государственных загородных и дневных лагерей. 

Всего на подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года из республиканского бюджета выделено более 36 млн рублей. 

588 лагерей, в том числе 17 загородных, 13 санаторно-оздоровительных, 535 лагеря с дневным пребыванием, 23 лагеря труда и отдыха и около 200 профильных смен примут около 128 400 детей.

17:34, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#летние лагеря\n#дети\n#работа