Лагерям Удмуртии разрешили работать с 75-процентной заполняемостью

Более 100 тыс. детей смогут провести лето в лагерях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии детские лагеря заполнятся на 75%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.

Все меры безопасности, как термометрия и обработка рук будут действовать. Снят режим обсервации для сотрудников, они смогут покидать лагеря, но по возвращении сдадут тест на коронавирус.

На обеспечение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий предусмотрено 35 млн рублей для муниципальных загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием и 14 млн рублей для государственных загородных и дневных лагерей.

Всего на подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года из республиканского бюджета выделено более 36 млн рублей.

588 лагерей, в том числе 17 загородных, 13 санаторно-оздоровительных, 535 лагеря с дневным пребыванием, 23 лагеря труда и отдыха и около 200 профильных смен примут около 128 400 детей.