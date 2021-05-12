Пьяный дрифт на велодорожке в Ижевске, ужесточение контроля за огнестрелами и покорение Эльбруса: что обсуждали в Удмуртии, стране и мире в последние часы

Ижевск. Удмуртия. Трудовая неделя незаметно подошла к экватору, погода также дарит жителям Удмуртии вполне южное тепло и самое время обсудить последние новости. Итак, о чем же говорили в республике, в стране и мире в последние часы?

Без уважения к закону и к старшим

В Ижевске пьяный молодой человек сбил 40-летнего мужчину на велосипедной дорожке. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике. ДТП произошло 11 мая около 9 вечера на улице 40 лет Победы, возле трамвайной остановки «ТЦ Италмас».

Молодой человек 1996 года рождения в нетрезвом виде, не имея водительских прав, ехал на автомобиле «ВАЗ-2115» прямо по велосипедной дорожке. В результате своих незаконных маневров он совершил наезд на велосипедиста. 40-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. Пьяный водитель задержан сотрудниками ДПС, проводится расследование.

На пике Европы

Тем временем, ровесники задержанного нарушителя заняты совсем другими делами. Команда ИжГТУ совершила восхождение на Эльбрус, сообщает пресс-служба вуза. Ижевские студенты покорили высшую точку Европы 7 мая. Пятерка молодых альпинистов (в том числе две девушки) штурмовала гору в сложнейших условиях. Однако ни сильный ветер, ни плохая видимость не помешали команде подняться на западную вершину Эльбруса и на высоте 5,5 километра развернуть флаг родного университета.

Дружелюбие и харизма

Команда пушистого фестиваля “Хочу домой” и “Сусанин” ищут хозяев для Плутошки. Парню примерно 4 года, он в расцвете сил, дружелюбен, харизматичен, любит чистоту и сухой корм. Фото и подробности ниже, но уже и так понятно – кот что надо!

Прощай, оружие

На фоне трагедии в Казани в России снова поднимается тема ужесточения контроля за оборотом гражданского оружия и повышения ответственности за небрежное отношение к огнестрелам. Как пишут “Известия”, Госдума России уже в ближайшее время объявит о новых нормах обращения с оружием. Помимо новой возрастной планки для приобретения стволов в 21 год, обсуждается необходимость усиления контроля за распространением в интернете сведений о массовых убийствах и установление ответственности врачей, выдающих справки будущим владельцам оружия.

За закрытыми дверями

Пилотируемая космонавтика вновь пройдет проверку на прочность.

“Роскосмос” и NASA создали рабочую группу по поиску утечки воздуха на МКС. Об этом сообщает RT. Потери кислорода продолжаются на Международной космической станции в российском модуле “Звезда”. Экипаж до июля закрыл люк в российский сегмент станции. Ранее “Сусанин” сообщал о том, что ученые Удмуртского госуниверситета работают над созданием материала, способного “лечить” трещины в обшивке космических аппаратов.